Giorgia Meloni come nella scena romantica di Ghost: “Me la cavo come artista?” | VIDEO

Giorgia Meloni come in Ghost, il video Museo della Ceramica di Deruta

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni si è recata in visita al Museo della Ceramica di Deruta, in provincia di Perugia, e si è cimentata nella realizzazione di un vaso. La stessa Meloni ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook, commentando: “Come me la cavo come artista?”.

La scena ricorda quella del famosissimo film Ghost, con Patrick Swayze e Demi Moore, come ricorda la leader di Fratelli d’Italia nelle immagini.

Oggi, 27 ottobre, è il giorno delle elezioni regionali in Umbria. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23.

