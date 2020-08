Giorgia Meloni in copertina su Novella 2000: ecco la “sirena tricolore”

Prima Matteo Renzi vestito da “Fonzie”, poi Matteo Salvini a petto nudo con cravatta verde sulla copertina di ‘Oggi’. Questa volta è Giorgia Meloni a far discutere. La leader di Fratelli d’Italia è infatti protagonista della prossima copertina di Novella 2000. Nell’immagine pubblicata dal settimanale (in edicola da oggi, 12 agosto), è ritratta sdraiata su un lettino mentre prende il sole. Sorridente con il telefono in mano, Meloni indossa un costume da bagno intero monospalla, abbastanza ‘castigato’, con i colori della bandiera italiana.

Il titolo, piuttosto evocativo, scelto per questa copertina è quello di “sirena tricolore”. Un’immagine che in poco tempo è diventata virale, facendo il giro del web. Meloni è ad oggi la leader di un partito, FdI, in assoluta crescita: secondo l’ultima media di Youtrend avrebbe superato ormai il 15%, vedendo crescere i consensi dello 0,7% negli ultimi quindici giorni.

In passato, come accennato, a conquistare le prime pagine dei settimanali anche altri celebri politici. Nel 2014 Matteo Salvini era apparso sulla copertina di ‘Oggi’, mentre l’anno prima Matteo Renzi era stato protagonista della copertina di ‘Chi’. Oggi è il turno di Giorgia Meloni su Novella 2000.

