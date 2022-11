Giorgia, maschile singolare: ecco il nuovo dizionario Meloni

In italiano, dove non esiste il neutro, i termini riferiti a un essere maschile tendono a essere di genere maschile; lo stesso accade con il femminile. «Non c’è nessuna ragione di tipo linguistico per riservare ai nomi di professione e di ruoli istituzionali un trattamento diverso», scrive la linguista Cecilia Robustelli nelle Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo (2012).

I termini che finiscono in -o mutano in -a (maestra, architetta); quelli in -iere diventano -iera (infermie- ra, ingegnera); in -sore si trasformano in -sora (assessora); in -tore mutano in -trice (imperatrice) o talvolta in -tora. Ci sono poi termini che non mutano e prevedono solo l’articolo femminile: quelli che finiscono in -e e -a (giudice, pediatra); i participi presenti latini (presidente); composti con capo-: (capofamiglia).

Alcuni termini hanno solo il maschile o il femminile (guardia, sentinella, genio). Per diversi autori è meglio conservare i femminili già radicati in -essa (dottoressa, professoressa), anche se si tratta di poche attività svolte in passato dalle donne con il benestare degli uomini.