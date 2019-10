Gianluca Perilli è il nuovo capogruppo M5S al Senato,vince per 3 voti

È Gianluca Perilli il nuovo capogruppo M5S al Senato. Al ballottaggio il capogruppo vicario uscente ha ricevuto 47 voti contro i 44 andati a Danilo Toninelli.

La ‘tabella di marcia’ prevedeva la chiusura delle ‘urne’ ieri. Invece, viene spiegato da fonti grilline, ieri sera si è tenuta solo la riunione con la ‘presentazione’ delle squadre, mentre la chiusura delle votazioni era stata fissata per oggi alle ore 18.

Erano iniziate già il 15 ottobre le votazioni per la scelta del nuovo capogruppo M5S al Senato. In corsa oltre a Perilli, c’erano Danilo Toninelli, Andrea Cioffi, Stefano Lucidi e Marco Pellegrini. Il fatto che per eleggere il capogruppo sia necessaria la maggioranza assoluta e il numero di candidature rendono impossibile l’elezione al primo “slot”.

Candidati a ruolo di presidente del gruppo di Montecitorio sono invece Emanuela Corda, Sebastiano Cubeddu, Gianfranco Di Sarno, Leonardo Donno, Paolo Giuliodori, Anna Macina, Pasquale Maglione, Marco Rizzone, l’attuale vicecapogruppo Francesco Silvestri, Raffaele Trano e Giorgio Trizzino. Tra i favoriti, stando ai rumors interni, Macina, Silvestri e Corda, quest’ultima, tra l’altro, è la datrice di lavoro di Virginia Saba, la fidanzata di Luigi Di Maio.

