Genova, per la prima volta Salvini toglie il suo nome dal simbolo della Lega

Per la prima volta da quando Salvini ha impresso una svolta al suo partito e la “Lega nord” è diventata “Lega con Salvini” il nome del leader sparirà dal simbolo del Carroccio. Fino a questo momento infatti i candidati alle amministrative avevano sempre condiviso il proprio nome sul logo con l’ex vicepremier, ma alle elezioni amministrative di Genova in programma il prossimo 22 giugno il nome di Salvini non ci sarà.

Al suo posto solo quello del candidato effettivo, l’attuale sindaco di Genova Marco Bucci, che corre per un secondo mandato appoggiato da tutto il centrodestra. “La Lega non inserisce mai il nome del sindaco che sostiene, ma con tutto il lavoro che avete fatto in questi cinque anni, Salvini passa in secondo piano, perché vengono prima Genova e Marco Bucci”, ha spiegato lo stesso Salvini in occasione della prima visita elettorale dell’ex ministro nella Superba.

Bucci è un candidato indipendente di centrodestra, e secondo alcuni il leader leghista ha voluto approfittare della popolarità di cui già gode in città per ridare vigore al Carroccio, ammaccato dall’esperienza di governo e in calo nei sondaggi. Ma in realtà anche gli altri partiti del centrodestra hanno deciso di fare spazio al nome di Bucci nei loghi e nei manifesti elettorali, anche il partito del governatore ligure Giovanni Toti e persino Fratelli d’Italia, che a differenza della Lega gode di buoni consensi in questa fase.

“Questa mia rinuncia, sindaco, ti costa un giro in barca a vela“, ha scherzato Salvini durante l’evento, sicuro che il candidato conserverà il suo posto a Palazzo Tursi. “Marco Bucci vincerà al primo turno, la Lega sarà il primo partito”, ha detto ancora il leghista.