Genova, gaffe di un consigliere dopo l’alluvione: video

“Babbi di minchia” rivolto agli automobilisti rimasti coinvolti in un’alluvione. È la gaffe di un consigliere comunale di Genova, Antonino Sergio Gambino, delegato alla Protezione Civile, dopo le esondazioni avvenute in Valpolcevera, lo stesso quartiere del Ponte Morandi. Gambino, nel video l’uomo con la barba, rappresentante di Fratelli d’Italia, ha pronunciato l’espressione offensiva “Babbi di minchia” il giorno dopo l’alluvione, durante un sopralluogo con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, riferendosi alle persone rimaste intrappolate in un sottopasso allagato.

La gaffe è stata immortalata in uno dei video Facebook del primo sopralluogo congiunto di Protezione Civile, Comune e Regione, e segnalata dagli utenti sullo stesso social network. Gambino stata accompagnando Toti e l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Gianpedrone. Ad un certo punto nel video si sente il governatore ligure che chiede: “Ma come hanno fatto a rimanerci lì sotto?”. Il consigliere delegato risponde: “Babbi di minchia, tra l’altro avevamo le pattuglie sul posto”.

La risposta di Gambino è stata accolta senza commenti da Toti e Gianpedrone. Nello staff del presidente di Regione qualcuno si è anche accorto della gaffe e ha invitato al silenzio. Ma era troppo tardi. Gambino a quel punto si è anche messo a ridere. Ed è continuata la visita.

Le notizie di cronaca di TPI

