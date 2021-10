G20 Roma, oggi il vertice: tutte le ultime notizie live

Oggi, sabato 30 ottobre 2021, alle ore 11,45, dopo che il premier Mario Draghi avrà accolto tutti i leader alla Nuvola all’Eur, inizierà il vertice del G20 di Roma, la prima riunione in presenza dei leader mondiali in oltre due anni a causa della pandemia. Noi di TPI seguiremo la giornata LIVE con una diretta testuale. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

G20 ROMA DIRETTA LIVE

Ore 10 – Iniziano ad arrivare i leader mondiali – I vari leader mondiali iniziano ad arrivare alla Nuvola dell’Eur. Ad accoglierli il presidente del Consiglio Mario Draghi che, dopo i convenevoli, posa con i singoli ospiti per delle foto. Nell’ordine arriveranno rappresentanti delle organizzazioni mondiali, vice-ministri, ministri, capi di Governo e capi di Stato.

Ore 8 – Alle 10 l’arrivo dei leader – Tutto pronto a Roma per il vertice del G20 in programma oggi, 30 ottobre, e domani, 31 ottobre. Alle ore 10 l’arrivo dei leader dei paesi partecipanti. Alle 11,45 l’inizio del vertice. La prima sessione del G20 di Roma sarà dedicata a “Economia globale e salute globale”.

Il programma

La prima sessione del G20 di Roma sarà dedicata a “Economia globale e salute globale”, quindi alle 15 ci sarà un evento a margine sul sostegno alle piccole e medie imprese ed alle attività gestite dalle donne con l’intervento della regina Maxima d’Olanda. Durante i lavori, a quanto si apprende, ci saranno delle interruzioni per dare modo ai capi di Stato e di governo di avere una serie di incontri bilaterali, anche fuori del contesto del G20. Alle 19 è previsto per i leader e le consorti un evento culturale alle Terme di Diocleziano, quindi saranno ospiti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per una cena al Quirinale.

Domani, domenica 31 ottobre, dopo la photo-op alle ore 9, e dopo un evento a margine sul ruolo del settore privato nella lotta ai cambiamenti climatici che avrà il principe Carlo come speaker, i leader riprenderanno i lavori alle ore 11,05 con la sessione su “Cambiamenti climatici ed energia”, quindi alle ore 13,50 la sessione su “Sviluppo sostenibile” e alle ore 15,40 la sessione conclusiva, con l’adozione della dichiarazione finale. Per le ore 16,15 è prevista la conferenza stampa del premier Mario Draghi e a seguire ci saranno quelle degli altri leader internazionali.

Dove si svolge

Gli eventi ufficiali del summit si terranno tutti al centro congressi ‘La Nuvola’ dell’Eur, dove è stata istituita una zona di massima sicurezza nella quale è interdetto il traffico dei veicoli e anche quello pedonale. Ma in generale in tutta Roma, a causa degli spostamenti dei cortei degli ospiti del G20 dagli hotel e per altri eventi collegati in città, come la cena al Quirinale, sono state istituite zone di massima sicurezza. I numeri del dispositivo di sicurezza organizzato per il G20 a Roma sono impressionanti: tiratori scelti, cecchini, oltre 5mila forze dell’ordine di rinforzo, tra cui 2500 poliziotti, quasi 2mila carabinieri, 500 finanzieri e 400 soldati. Duemila militari sorveglieranno inoltre la città di Roma nell’ambito dell’Operazione ‘Strade Sicure’.