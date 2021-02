Morto l’ex presidente del Senato Franco Marini. Aveva 87 anni

Morto Franco Marini. Aveva 87 anni

L’ex presidente del Senato Franco Marini è morto nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 2021 a Rieti. Aveva 87 anni. Sindacalista, ex ministro del Lavoro ed ex segretario della Cisl, era stato dimesso a fine gennaio dall’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti dopo un ricovero per Covid-19.

A dare l’annuncio su Twitter Pierluigi Castagnetti. “Ci ha lasciato Franco Marini. Già presidente Senato, ministro del Lavoro, segretario generale Cisl e segretario nazionale PPI. Uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera”.

Dopo il ricovero per Covid era stato dimesso con “completa guarigione del quadro respiratorio e discrete condizioni generali”, ma il quadro clinico si sarebbe nuovamente complicato nelle scorse ore.

Abruzzese di San Pio delle Camere, laureato in giurisprudenza, con un passato tra sindacato e politica, è stato prima iscritto alla Cisl e alla Democrazia Cristiana, poi al Partito Popolare, infine alla Margherita e al Partito democratico. Era spesso soprannominato “il lupo marsicano” per il suo carattere testardo e per essere molto legato alla sua terra abruzzese.

È diventato ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del VII governo Andreotti nel 1933. Nel 1994 ha partecipato alla trasformazione della Dc in Partito Popolare Italiano, di cui divenne segretario tre anni dopo.

È stato attore di primo piano nei giorni della caduta del governo Prodi nell’ottobre del 1998, che alcuni attribuiscono proprio a una strategia dell’asse Marini-D’Alema. È diventato presidente del Senato nel 2006, battendo il senatore a vita Giulio Andreotti. Nel 2013 è arrivato a un passo dal Quirinale, ma non ha ottenuto l’elezione.

“La politica come passione e organizzazione, il mondo del lavoro la sua bussola, il calore nei rapporti umani. Ci mancherà Franco Marini. Ha accompagnato i cattolici democratici nel nuovo secolo”, ha scritto il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni.

