La stoccata di Francesca Pascale a Giorgia Meloni

Bordata di Francesca Pascale a Giorgia Meloni: l’ex compagna di Silvio Berlusconi, infatti, ha commentato le vicende private della premier, dalla rottura con Andrea Giambruno alla separazione della sorella Arianna con Francesco Lollobrigida, non lesinando una critica alla presidente del Consiglio in materia di diritti.

Intervistata da La Stampa, Francesca Pascale ha dichiarato: “A me Giorgia Meloni in qualche chiave piace pure, ma non riesco a votarla. Il problema è che si dice cristiana, donna e madre, ma invia messaggi punitivi rispetto a ogni diversità, non sostiene le altre donne, giudica e punta il dito”.

“Mi auguro che capisca ad esempio che le nostre piazze del Pride servono a rivendicare la libertà di tutti. E che, con le sue faccende private, si renda conto che la famiglia tradizionale è in continua evoluzione. A prescindere dalle differenze, va rispettata e tutelata” ha aggiunto.

Francesca Pascale ha anche parlato di Silvio Berlusconi: “Posso dire quello che ho imparato stando accanto a lui: il valore delle evoluzioni in politica. Sul presidente ci si è sempre divisi in tifoserie, ma comunque la si pensi non si può negare che sia sempre stato un uomo lungimirante”.

L’attivista, che si è definita “cattolica per tradizione”, ha poi aggiunto: “Sono arrabbiata con la Chiesa. Diciamo che, quando guardo verso il cielo, credo in Dio. Ma quando abbasso lo sguardo e sento l’insulto della ‘frociaggine’, non mi sento a mio agio”.