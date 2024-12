Fornaro (Pd) contro il Governo: “Studiate la geografia” | VIDEO

È diventato virale sul web il video che vede protagonista il deputato del Pd, Federico Fornaro, mentre, durante la seduta alla Camera sulla manovra, si scaglia contro il governo Meloni.

“Abbiamo appena assegnato 130mila euro a un Comune che non esiste. Siamo a questi livelli, neanche nell’ultimo Comune si fanno questi errori. Carmagnano in provincia di Torino non esiste. Esiste Carmagnola! Almeno studiate la geografia” ha dichiarato il deputato che poi si è lasciato andare a un “vaffa”.