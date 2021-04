Fondi Lega, Durigon: “Quello che indaga lo abbiamo messo noi”

“Quello che fa le indagini sui fondi della Lega, lo abbiamo messo noi”: sono le dichiarazioni, catturate da una telecamera nascosta, del sottosegretario all’Economia del Carroccio, Claudio Durigon.

È una vera e propria rivelazione shock quella che fa il leghista, ignaro del fatto che le sue affermazioni siano registrate in un filmato, finito al centro di un’inchiesta condotta da Fanpage.

“I tre commercialisti? Tutte cazzate – rivela Durigon nel corso di un incontro con alcuni responsabili di alcune società di formazione in riferimento a Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni e Michele Scillieri, i commercialisti vicini al Carroccio arrestati per l’inchiesta Film Commission – Lascia perdere, sono i giornali, fidati di me”.

Nell’inchiesta, inoltre, viene ricostruita tutta la carriera dell’attuale sottosegretario del governo Draghi. Prima di diventare deputato nel 2018, Durigon aveva ricoperto il ruolo di vicesegretario generale dell’Ugl. Secondo quanto scrive il quotidiano online, quando il Carroccio si è ritrovato in difficoltà economiche per via dei 49 milioni sequestrati, sarebbe stato proprio Durigon a mettere a disposizione del leader della Lega, Matteo Salvini, “uomini, sede e mezzi del sindacato Ugl”.

“Mi ricordo che ce l’ha presentato Salvini, dicendo che era una sorta di nuova leva che doveva aprire il partito al Sud. La sua scalata non si spiega con meriti acquisiti sul campo” dichiara un ex deputato e dirigente leghista al quotidiano.

Il rapporto tra l’Ugl e la Lega avrebbe aiutato il partito di Salvini a radicarsi nel Lazio, mentre alcuni dirigenti del sindacato avrebbero ottenuto incarichi nel Carroccio.

È il caso del sottosegretario all’Istruzione, Roberto Sasso, e di Francesco Zicchieri, coordinatore della Lega per il Sud Italia e deputato, che dall’Ugl avrebbe ricevuto un compenso di 4.786 euro per una collaborazione.

