Festa dell’Unità di Modena, il programma di venerdì 11 settembre 2020

Prosegue la Festa nazionale dell’Unità 2020 a Modena. Domani, venerdì 11 settembre, il programma degli incontri avrà inizio alle ore 18.30, alla sala dibattiti, con “Il Domani per l’editoria italiana”. Ettore Tazzioli intervista il direttore del quotidiano Domani Stefano Feltri. Alle ore 20, “Quale Stato dopo la pandemia?”, incontro con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, il Presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e la presidente della Commissione Difesa del Senato Roberta Pinotti. Coordina il direttore di TPI.it, Giulio Gambino. Alle ore 21.30, in collaborazione con il Pse, “Ora o mai più: l’Europa del Green New Deal”, con la vice presidente del gruppo dei Socialisti. La Festa, iniziata il 26 agosto nell’area di Ponte Alto, si concluderà il 13 settembre con l’intervento del segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti.

Sicurezza

Ovviamente per lo svolgimento in sicurezza della Festa dell’Unità 2020 è stato stilato un apposito protocollo di sicurezza. Agli ingressi della Festa sarà misurata la temperatura a tutti coloro che, a vario titolo, entrano: visitatori, volontari, fornitori. Dentro la Festa vige l’obbligo di indossare la mascherina, ad eccezione di quando si è seduti al tavolo per mangiare. Nell’Arena sul lago potranno entrare solo mille spettatori a spettacolo, previa prenotazione del posto anche per gli spettacoli a ingresso gratuito: i posti sono numerati e distanziati. Nella sala conferenze le sedie sono agganciate e distanziate. Anche le attività espositive si sviluppano su percorsi segnalati e a senso unico: di fronte ai pannelli sono segnate a terra le posizioni distanziate da mantenere.

Leggi anche: 1. Tobia Zevi a TPI: “Non c’è più tempo da perdere, il centrosinistra lavori subito al rilancio di Roma” /2. Roma, la sindaca Virginia Raggi: “Mi ricandido” /3. Tutti a litigare su Virginia Raggi, ma nessun partito ha delle proposte serie per risollevare Roma (di G. Cavalli)

Potrebbero interessarti Roma, Cirinnà: “Il Pd aspetta un big che non arriva. Mi candido a fare la sindaca” Gli auguri di Salvini per il compleanno di Liliana Segre Elezioni regionali del 20-21 settembre 2020: candidati, orari, legge elettorale. La guida completa