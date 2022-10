FdI: “Sui presidenti di Senato e Camera c’è l’accordo”. Ipotesi Molinari alla Camera e La Russa al Senato

Tutto pronto per l’inizio della 19esima legislatura. Domani sarà il giorno della prima seduta del nuovo parlamento dopo il successo alle urne della coalizione guidata da Giorgia Meloni. Una scadenza a cui il centrodestra arriverà pronto, secondo quanto dichiarato dalla stessa Fratelli d’Italia.

“Non ci sono criticità”, ha detto oggi il senatore Giovanbattista Fazzolari, riguardo i nervosismi per la formazione del nuovo governo. “Sulle presidenze di Camera e Senato non ci sono problemi, un accordo c’è”, ha anche sottolineato Fazzolari, arrivando oggi negli uffici di Fdi alla Camera.

Alcuni dei nomi più accreditati per la seconda e terza carica dello stato, eletti a partire da domani, sono quelli del leghista Riccardo Molinari alla Camera e del co-fondatore di FdI Ignazio La Russa al Senato. Gli incarichi dovranno però incastrarsi con le nomine per il nuovo governo, come ricordato da Fazzolari, commentando l’incontro tra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Meloni. “L’incontro servirà a delineare meglio il quadro perché ovviamente è tutto un gioco a incastro. Finché uno non ha tutte le caselle in ballo definite”.

“Penso che non possiamo perdere tempo, la situazione dell’Italia non è facile”, ha evidenziato oggi Meloni, mentre arrivava anche lei agli uffici del suo gruppo a Montecitorio. La presidente di FdI stava rispondendo a chi le chiedeva se domani sarà eletto il presidente del Senato, come previsto da segretario Salvini. Con Berlusconi e Salvini “ci vedremo più tardi, sono ottimista. Mi pare che le cose vadano bene, lavoriamo, lavoriamo. Saremo pronti”, ha detto Meloni. Alla riunione a Montecitorio era presente anche La Russa, che si è detto “ottimista”. “Tutto procede positivamente per la coalizione”, ha detto il possibile presidente del Senato.