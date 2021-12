Faraone a TPI: “Report? Non sono io il corvo, se denuncio è per tutelare Ranucci”

È lui “il grande nemico” di Report. Ma Davide Faraone, senatore di Italia Viva, 46 anni, polemista, architetto di alleanze hard (con l’ex forzista Micciché) non accetta i panni del “corvo”: «Il dossier Report – si difende – era già in Vigilanza: non ce l’ho portato io». Tuttavia di quel testo si discute per lui. Così aggiunge: «L’abbiamo fatto a tutela di Ranucci e delle persone citate». Fantastico.

Ma l’intervento in cui Faraone ne parla (per sua sfortuna) è registrato: «Lo scorso luglio – diceva – abbiamo ricevuto una lettera all’indirizzo Me-too Rai. Anonima, ma molto dettagliata, che vorrei rappresentarvi». E poi illustrava il dossier. Sempre nell’interesse di Ranucci, direbbe forse Faraone.

