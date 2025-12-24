Famiglia nel bosco, Salvini: “Separarli a Natale è una violenza di Stato senza senso e senza precedenti”

Matteo Salvini si scaglia nuovamente contro i giudici per il caso della cosiddetta famiglia nel bosco. Il vicepremier e ministro dei Trasporti, infatti, ha scritto sui social: “Separare una famiglia anche nel giorno di Natale, una violenza di Stato senza senso e senza precedenti. Non avremo pace e non ci fermeremo finché questi bimbi non torneranno fra le braccia amorevoli di mamma e papà”. Le parole di Salvini arrivano dopo la sentenza dei giudici della Corte d’Appello che hanno rigettato il ricorso di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham contro la sospensione della responsabilità genitoriale.

Nelle scorse ore, inoltre, il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha emesso una nuova ordinanza per verificare lo stato psichico dei genitori della cosiddetta famiglia nel bosco prima di permettere la riunione del nucleo. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, il perito indicato, Simona Ceccoli, avrà quattro mesi di tempo per rispondere alle domande dei giudici attraverso una “indagine personologica e psico-diagnostica”. Non è la prima volta che Salvini attacca i giudici dell’Aquila; già in occasione della sentenza, che aveva respinto il ricorso dei genitori, il leader della Lega aveva scritto sui social: “Per questi giudici una sola parola: vergogna. I bambini non sono proprietà dello Stato, i bambini devono poter vivere e crescere con l’amore di mamma e papà!”.