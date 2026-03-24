L'incontro è promosso dal Berggruen Institute e vedrà la partecipazione, tra gli altri, del filosofo Slavoj Žižek, della Premio Nobel per la Pace ucraina Oleksandra Matviichuk

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, inaugurerà domani, mercoledì 25 marzo 2026, in Campidoglio, l’incontro “Se vuoi la Pace, prepara l’Europa”, che aprirà la via al progetto Europa2057, sottolineando il ruolo della Capitale come luogo di confronto sul futuro politico del continente.

L’evento

A una settimana dall’arrivo a Roma di Peter Thiel, tra le voci più influenti di una visione del mondo fondata su tecnologia e autoritarismo, nella capitale nasce una risposta europea che rilancia democrazia e politica.

L’Europa si trova davanti a una scelta storica: restare un continente frammentato, diviso tra piccole sovranità incapaci di incidere nel mondo, oppure costruire la forza politica necessaria per difendere pace, libertà e autonomia strategica.

Europa2057

Da questa esigenza nasce Europa2057, una nuova comunità di idee e iniziativa pubblica dedicata al futuro dell’Europa. Il progetto sarà presentato domani, 25 marzo 2026, alle ore 18:30, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, con un incontro promosso dal Berggruen Institute.

Protagonisti del dibattito saranno il filosofo Slavoj Žižek, tra i pensatori europei più influenti del nostro tempo, l’avvocata e attivista ucraina per i diritti umani e Premio Nobel per la Pace Oleksandra Matviichuk, la deputata Lia Quartapelle e il filosofo e direttore del Berggruen Institute Europe Lorenzo Marsili.