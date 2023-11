Emma Bonino: “È ora che i maschi scendano in piazza e si assumano le proprie responsabilità”

Emma Bonino: “È ora che i maschi scendano in piazza”

Anche Emma Bonino interviene nel dibattito nato dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta.

Intervistata dal Quotidiano Nazionale, la leader di +Europa afferma: “Io non lo chiamerei patriarcato. Io la chiamo solo supremazia del maschio che è una cultura persistente secondo la quale le donne in generale sono vittime di qualcuno o comunque proprietà di qualcuno”.

“Questo tipo di violenza dei maschi verso le donne attraversa tutti gli strati sociali. Molti sono ‘bravi ragazzi di famiglie perbene’. Insomma è un fenomeno trasversale, ma anche per questo ho molta compassione per la famiglia di Giulia e altrettanta per quella di Filippo. In modi diversi entrambe famiglie distrutte dove adesso partiranno le colpevolizzazioni in un sistema che si avviluppa su se stesso e dove difficilmente se ne uscirà”.

Secondo Emma Bonino, i maschi dovrebbero scendere in piazza: “Sarebbe un’assunzione collettiva di responsabilità. Ora si cominciano a formare delle crepe, forse troppo tardi o forse troppo poco, ma sta di fatto che si comincia a riflettere sul fatto, evidentissimo, che le vittime sono quasi tutte femmine e i carnefici sono quasi tutti maschi. Cosa che fino a oggi per lo più si erano rifiutati di vedere e accettare”.