Elodie di nuovo contro Giorgia Meloni: “Il suo programma elettorale mi fa paura”

Si scaldano i motori della campagna elettorale e la cantante Elodie si scaglia contro il programma elettorale di Giorgia Meloni, tra le favorite delle prossime elezioni. “A me sinceramente fa paura”, scrive su twitter l’artista condividendo una sintesi della proposta politica di Fratelli d’Italia, che va dalla “difesa della famiglia tradizionale e lotta all’ideologia di gender”, alla “difesa della nostra sovranità nazionale”, dal “controllo delle frontiere” fino al “blocco navale”.

Non è la prima volta che Elodie esprime disappunto per il personaggio di Giorgia Meloni. “Non ha cose più importanti da fare che decidere cosa è giusto o sbagliato per le persone? Non sta a te, non sei Dio, non ti ci avvicini neanche. Possiamo avere idee diverse, vedere la vita in modo diverso, ma non c’è bisogno di tutto quel livore e cattiveria”, aveva detto una settimana fa sullo stile di comunicazione della leader di FdI favorite alle prossime elezioni.