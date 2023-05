Elly Schlein, operaio le regala tuta blu di Fincantieri: “Sarò il tuo armocromista”

Elly Schlein trova un nuovo “armocromista”, questa volta tra gli operai. Durante una visita a Castellammare di Stabia, in vista delle elezioni amministrative del prossimo fine settimana, la neosegretaria del Partito democratico ha voluto incontrare trenta operai di Fincantieri, che si sono iscritti al partito dopo la sua vittoria a sorpresa lo scorso febbraio.

Uno dei lavoratori presenti, prendendo la parola, le ha voluto regalare la sua giacca blu da operaio. “Quale miglior colore del blu dei lavoratori”, ha detto Rosario Longobardi, che si è offerto di essere il suo “armocromista”. Non è finita qui. Tra le risate dei suoi colleghi, l’operaio ha poi preso in braccio Schlein come fece Roberto Benigni con Enrico Berlinguer nel lontano 1983, mentre l’allora segretario del Partito comunista italiano teneva un comizio a Roma. “Faccio anche il tuo Benigni”, ha scherzato.

“La lotta paga sempre. Basta con il lavoro precario”, ha detto la leader del centrosinistra, parlando di una “insopportabile provocazione” da parte del governo “che sceglie di rendere più ricattabili i lavoratori”.

Schelin ha anche sottolineato di voler “costruire un’alternativa politica”. “Senza di voi noi non siamo niente ce lo dobbiamo ricordare. Ci prenderemo carico e cura di queste vertenze”, ha detto rivolgendosi agli operai e ai militanti.

Quache parola, l’ha riservata anche per Vincenzo de Luca, dopo le critiche che il presidente della regione Campania le ha rivolto negli scorsi giorni. “Sono qui per sostenere i candidati sindaco ma voglio mandare un unico messaggio al presidente di questa Regione. Non sono Monica Bellucci ma come Marilyn Monroe gli mando un ‘happy birthday mister president’”. Non mancano anche gli auguri per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli, con un “ricordo commosso” per un suo amico, Michele Ammendola, presidente del Napoli Club Bologna. “Voglio dedicare anche a lui questi giorni di festa”.