Polemiche per un vecchio tweet di Elly Schlein: “Se fanno Letta premier, la marcia su Roma la faccio io”

Polemiche per un vecchio tweet di Elly Schlein contro Enrico Letta

Polemiche in rete per una serie di tweet pubblicati sui social in passato dalla neosegretaria del Pd Elly Schlein, tra cui ne figura uno anche contro Enrico Letta.

Alcuni utenti, infatti, hanno scovato un post, pubblicato sul profilo Twitter di Elly Schlein, risalente al 2013, ovvero quando, dopo la rielezione di Napolitano alla presidenza della Repubblica si profilava un governo di largo intese guidato da Enrico Letta, cosa poi effettivamente accaduta.

“Se fanno premier Enrico Letta, con tutti i danni che fatto già solo nel Pd, la marcia su Roma la faccio io” scriveva la neosegretaria del Partito Democratico.

Polemiche sul web per un vecchio tweet di Elly #Schlein contro Enrico #Letta: “Se fanno premier Enrico Letta,con tutti i danni che ha fatto già solo nel PD, LA MARCIA SU ROMA LA FACCIO IO.” 📰 @ultimora_pol pic.twitter.com/9xsS1TdqRw — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) February 28, 2023

All’epoca, infatti, Elly Schlein, in seguito all’affossamento della candidatura al Quirinale di Romano Prodi nell’elezione a presidente della Repubblica, diede vita insieme ad altri giovani militanti alla mobilitazione #OccupyPD, sfociata poi nell’occupazione di alcune sedi del partito per dare voce al malumore di parte della base, contraria al governo di largo intese presieduto da Enrico Letta.