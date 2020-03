Elezioni suppletive Roma, i risultati: Roberto Gualtieri eletto deputato

Nella giornata di domenica 1 marzo, a Roma si sono svolte le elezioni suppletive per assegnare il seggio della Camera lasciato libero da Paolo Gentiloni dopo la sua nomina a Commissario Ue: ecco quali sono stati i risultati.

Le elezioni si sono tenute nel collegio XV Circoscrizione Lazio 1, che coinvolge i quartieri Monti, Campo Marzio, Trevi, Esquilino, Celio, Testaccio, Trastevere, Prati, Trionfale e Flaminio, e hanno visto trionfare il ministro dell’economia e candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri.

Sostenuto da Pd, Italia Viva, Sinistra Italiana e Articolo Uno, Gualtieri ha ottenuto il 62,2 per cento, pari a 20.304 voti.

Staccati tutti gli altri contendenti, dal candidato del centrodestra Maurizio Leo, che ha preso il 26 per cento dei voti con 8.508 preferenze, a quello del Movimento 5 Stelle, Rossella Rendina, che ha ottenuto poco meno del 5 per cento con 1.422 voti.

Alle elezioni ha votato il 17,66 per cento degli aventi diritto, circa 32.880 persone su un totale di 186.234. In tutto, invece, erano 7 i candidati al collegio uninominale della Camera: oltre a Gualtieri, Leo e Rendina, in campo c’erano anche la ginecologa Elisabetta Canitano di Potere al Popolo, l’ex deputato Marco Rizzo del Partito Comunista, Mario Adinolfi del Popolo della Famiglia e Luca Maria Lo Muzio per gli europeisti di Volt.

“È un successo che premia la coalizione, una vittoria che rafforza il governo”: sono state le prime parole del ministro dell’Economia dalla sede del suo comitato elettorale.

Grande soddisfazione per la vittoria di Gualtieri è stata espressa dal segretario del Pd Nicola Zingaretti che sul suo profilo Facebook ha scritto: “Bravo Roberto. Un’altra vittoria, con un grande scarto. L’alleanza funziona, da un po’ si è tornati a vincere. Grazie a tutte e tutti coloro che ci hanno creduto e che hanno combattuto in una situazione difficile. E non finisce qui!”.

Elezioni suppletive Roma: i risultati in breve

Roberto Gualtieri (centrosinistra) – 62,2 per cento (20.304 voti)

Maurizio Leo (centrodestra) – 26 per cento (8.508 voti)

Rossella Rendina – (M5S) – 4,3 per cento (1.422 voti)

Marco Rizzo (Partito comunista) – 2,6 per cento (855 voti)

Elisabetta Carnitano (Potere al popolo) – 2,4 per cento (785 voti)

Mario Adinolfi (Popolo della famiglia) – 1,3 per cento (432 voti)

Luca Maria Lo Muzio (Volt) – 0,9 per cento (316 voti)

Elezioni suppletive a Roma, urne aperte in centro: 7 candidati per il seggio di Gentiloni alla Camera