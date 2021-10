Elezioni suppletive 2021 Roma, chi ha vinto: il vincitore

ELEZIONI SUPPLETIVE 2021 ROMA VINCITORE – Chi ha vinto le elezioni suppletive 2021 a Roma, necessarie per assegnare quei seggi alla Camera e al Senato rimasti vacanti? A trionfare nella Capitale è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Bilanciando le esigenze sanitarie e quelle politiche, il ministro Luciana Lamorgese ha stabilito che le urne per le suppletive si aprissero domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Come già successo lo scorso anno, è stato confermato un accorpamento con le elezioni amministrative e le regionali in Calabria.

Candidati

Il collegio Lazio 1-11 della Camera dei Deputati è vacante dopo la nomina della deputata Emanuela Del Re, che alle elezioni 2018 aveva vinto il seggio uninominale per il Movimento 5 Stelle, come rappresentante speciale dell’Unione Europea per il Sahel. Si tratta di un collegio interno al Comune di Roma e che abbraccia i quartieri: Suburbio Gianicolense, Suburbio Aurelio, Zona Casalotti, Suburbio Trionfale, Primavalle e La Pisana. Ma vediamo i candidati: Luca Palamara, l’ex magistrato al centro di diverse inchieste giudiziarie che correrà da indipendente per un seggio alla Camera: non ci sarà l’appoggio del centrodestra, che ha candidato il forzista Pasquale Calzetta mentre Giovanni Cocco sarà il candidato scelto da Vittorio Sgarbi. Il Partito Democratico a Primavalle ha scelto di puntare su Andrea Casu, niente da fare invece per l’ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta che ha avuto dei problemi con le firme.

