Elezioni, Renzi prende in giro Berlusconi per i video e lo imita | VIDEO

Matteo Renzi ieri era ospite al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasata, provincia di Lucca, e durante il suo intervento ha imitato Silvio Berlusconi. “Quando andremo al governo abbasseremo le tasse”, ha detto il leader di Italia Viva prendendo in giro voce e accento del presidente di Forza Italia. Ha anche aggiunto che il video del Cav. “sembrava quello di 25 anni fa”.

Non è la prima volta che Renzi fa il verso a Berlusconi. Già da giovanissimo, prima ancora di entrare in politica, si cimentava nell’imitazione del leader di Fi in parrocchia. Il video era stato mandato in onda da Striscia la Notizia.