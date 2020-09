“Credo che sia un dovere di onestà intellettuale chiarire che questo dato elettorale della Campania non può essere letto in termini di destra e di sinistra. La mia candidatura è stata sostenuta dal mondo progressista, come è ovvio, ma anche da tante forze moderate, da tante forze della destra non ideologica che si sono riconosciute in un programma di governo”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella sua dichiarazione di stasera dopo il successo alle Elezioni Regionali, presso il comitato elettorale alla Stazione Marittima di Napoli. Ringraziando elettori e forze a suo sostegno il presidente rieletto ha commentato: “Si sono riconosciute nel lavoro di questi anni e del lavoro fatto non soltanto in occasione della fase più dura dell’epidemia ma anche in occasione del varo di un piano socio economico di oltre un miliardo di euro a sostegno delle imprese, delle famiglie, dei disabili, dei pensionati”.

“Credo – ha continuato De Luca – che questo risultato esprima l’orgoglio di Napoli e della Campania per la riconquistata dignità sul piano nazionale ed internazionale. Napoli e la Campania sentono di poter camminare oggi a testa alta in Italia e sentono di poter affrontare la sfida dell’efficienza”. E ancora: “Credo che questo risultato sia anche frutto della condivisione del programma che abbiamo indicato per il futuro, che ha al centro un solo obiettivo: il lavoro per i giovani di Napoli e della Campania. Abbiamo intenzione di fermare l’emorragia di giovani dal Sud al Nord, o in Europa, o in altre parti del mondo”.

