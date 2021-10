Elezioni Regionali Calabria 2021, chi ha vinto: il vincitore

ELEZIONI REGIONALI CALABRIA 2021 VINCITORE – Chi ha vinto le elezioni Regionali 2021 in Calabria? A trionfare è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

I CANDIDATI

Sono quattro i candidati che si sono sfidati per la carica di governatore alle Elezioni Regionali in Calabria del 3 e 4 ottobre 2021. I cittadini sono stati chiamati alle urne per il rinnovo del presidente facente funzioni Nino Spirlì, subentrato alla ex governatrice di Forza Italia scomparsa a ottobre 2020, Jole Santelli.