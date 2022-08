Elezioni Politiche 2022, il M5S pubblica la lista dei candidati

Il M5S ha pubblicato la lista dei candidati nei collegi plurinominali della Camera e del Senato in seguito all’esito delle Parlamentarie che si sono tenute online lo scorso 16 agosto.

L’annuncio è arrivato sul blog del Movimento in cui si precisa che “il presidente si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del M5S, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario”.

Ecco i nomi dei candidati del MoVimento 5 Stelle nei collegi plurinominali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per le elezioni politiche del 25 settembre 2022. Leggi qui ⤵️https://t.co/AVdHYseTcK pic.twitter.com/rFGakrwgmm — MoVimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) August 18, 2022

Il leader del Movimento, Giuseppe Conte, è candidato come capolista per la Camera in quattro regioni: Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia.

L’ex sindaco di Torino Chiara Appendino è candidata capolista per la Camera in quattro collegi, tutti in Piemonte, Scarpinato e Patuanelli sono candidati al Senato, mentre Davide Buffagni, fratello dell’ex ministro dello Sviluppo economico, Stefano, sarà candidato alla Camera in Lombardia.