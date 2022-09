ELEZIONI POLITICHE 2022: LA DIRETTA LIVE DI OGGI, 30 SETTEMBRE

ELEZIONI POLITICHE 2022 – Continuano le consultazioni informali tra partiti per confrontarsi sulla squadra di governo che Fratelli d’Italia e la sua leader Giorgia Meloni, i più votati alle scorse elezioni, dovrebbero presentare al presidente Mattarella dopo aver ricevuto l’incarico ufficiale di formare il futuro esecutivo. “Pronti a ridare futuro, visione e grandezza all’Italia”, ha detto ieri Meloni, mentre l’alleato Matteo Salvini ha smentito le voci secondo cui darebbe al governo solo un appoggio esterno in caso di mancata nomina al Viminale, definendo i titoli e i virgolettati usciti sui quotidiani negli ultimi giorni “fesserie”. Il leader di Azione Carlo Calenda ha invece affermato di essere pronto a collaborare con la maggioranza “sulle cose giuste”.

Risultati elezioni politiche: la diretta

Ore 7,00 – Bonaccini: “Mi candido se utile al Pd” – Il governatore dell’Emilia-Romagna del Pd, Stefano Bonaccini, è pronto a correre per il ruolo di segretario del Partito Democratico. Ospite di Otto e Mezzo, infatti, Bonaccini non ha escluso una sua candidatura alla guida del Pd: “Io mi candiderò alla segreteria del Pd se capirò che può essere utile. Non servirà il nome di Bonaccini o di un altro se non affrontiamo i problemi cruciali”. Bonaccini, poi, ha aperto a un’alleanza con il M5S ritenendo “indispensabile discutere con tutti quelli che si troveranno in un’alleanza progressista”. Il presidente della Regione, inoltre, nel corso della trasmissione ha annunciato che dalla settimana prossima la pillola abortiva Ru486 verrà distribuita nei consultori della regione.

RIPARTIZIONE SEGGI

Come vengono ripartiti i voti delle elezioni politiche 2022. I voti espressi dagli elettori sono registrati in percentuali. Il metodo con cui le percentuali di voto si trasformano in attribuzione di seggi elettorali, è contenuto nella legge elettorale, e può consistere in un metodo maggioritario, proporzionale o misto. Il Rosatellum (L. 165/2017), la legge con la quale si voterà alle elezioni del 25 settembre, è un sistema misto, maggioritario e proporzionale. Rispetto alla precedente legge elettorale (conosciuta col nome di “Mattarellum”), anch’essa a sistema misto, cambia la proporzione tra i collegi uninominali e quelli plurinominali. Nel Mattarellum il 75 per cento dei seggi erano assegnati col sistema maggioritario e il 25 per cento con il sistema proporzionale. Al contrario con il Rosatellum, i tre ottavi (37,5 per cento) dei seggi di Camera e Senato sono assegnati con il sistema maggioritario (147 deputati e 74 senatori) e i cinque ottavi (62,5 per cento) con il sistema proporzionale a liste bloccate (245 deputati e 122 senatori).