Elezioni Liguria 2024 | Chi ha vinto: i risultati in diretta

Il centrodestra è leggermente in vantaggio ma si profila un possibile testa a testa al fotofinish per le elezioni regionali della Liguria. Lo spoglio delle schede è in corso dalle 15 di oggi, lunedì 28 ottobre.

Al momento, secondo la terza proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato presidente del centrodestra Marco Bucci avrebbe raccolto il 48,8% dei voti, mentre il candidato del centrosinistra Andrea Orlando viene stimato al 47,3%.

Stando all’istituto Swg per il TgLa7, invece, sono 2,8 i punti percentuali che separano Bucci e Orlando: il primo è al 49,8% e il secondo al 47,1%.

L’affluenza alle urne è fortemente in calo: in base ai dati definitivi) del Viminale, ha votato solo il 45,96% degli aventi diritto, a fronte del 53,81% delle elezioni regionali del 2020.

Elezioni Liguria 2024: i candidati

Alle regionali della Liguria il centrodestra ha candidato Marco Bucci, 64 anni, sindaco di Genova dal 2017. Ex dirigente d’azienda nei settori farmaceutico e digitale, Bucci non è iscritto a nessun partito. Lo scorso giugno è stato operato d’urgenza per un tumore ai linfonodi. I suoi problemi di salute inizialmente lo avevano spinto a rifiutare la candidatura, poi ha cambiato idea e ha accettato.

Il suo principale avversario nella corsa alla presidenza della Liguria è Andrea Orlando, 55 anni, originario di La Spezia, già ministro dell’Ambiente (Governo Letta), della Giustizia (Governo Renzi) e del Lavoro (Governo Draghi). Esponente del Pd, Orlando è sostenuto come candidato governatore anche da Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Azione, mentre Italia Viva – che aveva anch’essa accettato di appoggiarlo pur facendo parte della Giunta Bucci a Genova – si è sfilata per il veto posto dal M5S.

Liguria 2024: elezioni anticipate per le dimissioni di Toti

Le elezioni liguri sono state convocate in via anticipata dopo le dimissioni rassegnate lo scorso 26 luglio dal presidente uscente, Giovanni Toti, all’epoca ancora agli arresti domiciliari per un’indagine di corruzione e e finanziamento illecito ai partiti.

La vicenda Toti sembrava poter avvantaggiare il centrosinistra, ma la scelta del centrodestra di puntare su Bucci, sindaco apprezzato del capoluogo di regione, ha rimesso i giochi in equilibrio.