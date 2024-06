Elezioni Europee 2024, le reazioni dei protagonisti ai risultati

Giorgia Meloni parla di “risultato clamoroso”, Elly Schlein sottolinea il dato in crescita del Pd, Conte non nasconde la delusione: sono le reazioni dei protagonisti dopo i risultati delle elezioni Europee 2024 che hanno visto trionfare Fratelli d’Italia, che si conferma il primo partito italiano arrivando a sfiorare il 30% dei voti. Il partito di Giorgia Meloni è inseguito dal Partito Democratico, che ottiene un buon 24% mentre il M5S si ferma al 10%. Forza Italia supera di poco la Lega, mentre Verdi/Sinistra Italiana arriva a superare il 6%. Fuori dal Parlamento Europeo sia Renzi che Calenda, i quali non riescono a superare la soglia di sbarramento del 4%.

Giorgia Meloni: “Risultato clamoroso”

Il 28,8% ottenuto da Fratelli d’Italia “non era affatto scontato, è un risultato clamoroso. È molto importante politicamente e commovente personalmente” ha dichiarato la premier.

La presidente del Consiglio ha affermato: “Cresce la maggioranza di governo, è un dato in controtendenza rispetto al resto d’Europa. E confermo che è un risultato più importante di due anni fa, perché vuol dire che c’è una conferma della fiducia”.

“Questa notte è più bella di quella di due anni fa. Allora eravamo una speranza, oggi una realtà. Ci hanno visto arrivare, ma non sono stati in grado di fermarci. Il sistema sta tornando a essere bipolare. E gli italiani ci dicono di andare avanti” aveva dichiarato Meloni commentando a caldo i risultati.

Schlein rilancia la sua leadership

Soddisfatta la segretaria del Pd Elly Schlein: il Partito Democratico cresce rispetto alle politiche e riduce il divario da Fratelli d’Italia.

Schlein ha parlato di “risultato straordinario” sottolineando che il Partito Democratico è “il partito che cresce di più dalle elezioni politiche”.

“Sentiamo ancora più forte la responsabilità di costruire l’alternativa, continueremo a essere testardamente unitari, sentiamo ancora più forte la responsabilità di costruire l’alternativa. La somma delle forze di opposizione supera quella della maggioranza” ha aggiunto la segretaria.

Conte: “Risultato deludente, rifletteremo”

L’ex premier Giuseppe Conte non nasconde la delusione per il 10% ottenuto dal Movimento 5 Stelle: si tratta del risultato più basso dal 2013.

“Prendiamo atto di questo risultato molto deludente. Potevamo sicuramente fare meglio. Avvieremo una riflessione interna per cercare di approfondire le ragioni di questo risultato” ha dichiarato l’ex presidente del Consiglio.

Tajani: “Ci davano per morti, invece siamo vivi e vegeti”

Soddisfatto Antonio Tajani: Forza Italia supera, seppur di pochi decimali, la Lega di Salvini diventando la seconda forza all’interno del centrodestra.

Un risultato straordinario, @forza_italia cresce rispetto a tutte le ultime elezioni. Una vittoria che dedichiamo al Presidente Silvio Berlusconi, a tutti coloro che non hanno mai smesso di credere nella nostra bandiera. Da stasera, il centrodestra e il PPE sono più forti. pic.twitter.com/kWeRasPFfk — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 9, 2024

“Ci davano per morti, invece siamo vivi e vegeti – ha dichiarato il ministro degli Esteri – Siamo vicini all’obiettivo che avevo prefissato, ci conferma che alle elezioni politiche puntiamo a raggiungere quota 20%”.

Salvini: “Non lascio”

Chi non può esultare è Matteo Salvini: la Lega, nonostante il mezzo milione di preferenze ottenuto da Vannacci, ottiene il 9,1% e viene scavalcata da Forza Italia.

Il segretario del Carroccio ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto da Vannacci rilanciando la sua leadership all’interno del partito.

“Siamo vivi, certo con alcune stranezze, con l’ex segretario del partito che il giorno prima del voto dice che vota un altro partito… Le condizioni interne non sempre sono state comode ma i leghisti ci hanno messo l’anima” ha affermato Salvini commentando i risultati delle elezioni Europee.

Avs: “Risultato straordinario”

Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli esultano per il risultato di Verdi/Sinistra Italiana, che ha permesso a Ilaria Salis di essere eletta come parlamentera.

“Si tratta di un risultato straordinario per noi, che si inserisce in un quadro dell’Europa molto preoccupante. La guerra porta nazionalismi e fiato alla destra. La nostra proposta è stata premiata per il coraggio di osare” ha dichiarato Fratoianni.

“Questo non è che l’inizio. Ci hanno accusato di candidature a fini strumentali, possiamo dire che abbiamo fatto bene: Ilaria Salis da stasera è un’europarlamentare, un risultato importante” ha aggiunto.

A Fratoianni ha fatto eco Angelo Bonelli: “Vogliamo ringraziare tutti gli italiani che ci hanno dato fiducia contro la fabbrica delle bugie che vuole mettere in dubbio il problema della crisi climatica e le grandi questioni che stanno a cuore all’Europa. C’è grande preoccupazione e dobbiamo saperla intepretare. Dobbiamo fare in modo che cresca sempre di più il fronte democratico”.

La delusione di Renzi: “È andata male, follia l’assurda rottura del terzo Polo”

Non nasconde la sua delusione Matteo Renzi, fuori dal parlamento Europeo non avendo raggiunto la soglia di sbarramento fissata al 4%.

“Sul risultato italiano pesa l’assurda rottura del Terzo Polo: potevamo avere sette parlamentari europei riformisti, insieme. E invece sono zero. Che follia” ha scritto sul suo profilo X l’ex premier.