Elezioni europee 2024: i dati sull’affluenza alle urne

ELEZIONI EUROPEE 2024 AFFLUENZA – L’8 e il 9 giugno 2024 si vota per le elezioni Europee 2024. L’8 giugno si potrà votare dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Subito dopo la chiusura della votazione, inizierà lo scrutinio delle elezioni. Un voto molto importante, che riguarderà milioni di cittadini europei, per l’elezione dei membri del prossimo Parlamento europeo (l’Italia elegge 76 candidati). Di seguito gli aggiornamenti ufficiali con i dati dell’affluenza alle urne:

In aggiornamento

Chi può votare e la legge elettorale

si è compiuto il diciottesimo anno di età; si è cittadini italiani o dell’Unione europea con residenza legale in Italia, o cittadini italiani residenti all’estero; si è registrati come votanti entro la scadenza stabilita (per i cittadini UE votanti in Italia).

I cittadini italiani votano presso il seggio elettorale indicato sulla tessera elettorale. È possibile conoscere il proprio seggio consultando la tessera o contattando il proprio comune di residenza. I residenti in altri Stati membri dell’Ue iscritti all’Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) possono votare presso i seggi allestiti dalle sedi diplomatico-consolari italiane o per i rappresentanti del Paese di residenza. I cittadini italiani residenti in Paesi che non appartengono all’Ue possono votare solo recandosi nel comune italiano di iscrizione elettorale. I cittadini Ue residenti in Italia devono essere registrati nelle liste elettorali aggiunte entro 90 giorni prima delle elezioni. Sono previste eccezioni per alcuni casi particolari di elettori:

Degenti in ospedale o casa di cura: possono votare presso il luogo di ricovero, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.

Elettori con gravi infermità: possono votare da casa con certificazione sanitaria rilasciata gratuitamente dall’Asl su richiesta del proprio comune.

Non deambulanti iscritti a un seggio elettorale non accessibile: possono votare in un’altra sezione accessibile del Comune.

Elettori fisicamente impediti: possono votare con l’assistenza di un altro elettore della propria famiglia o di un accompagnatore scelto iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi comune italiano.

Militari, forze di polizia, vigili del fuoco e naviganti: possono votare nel Comune in cui si trovano per servizio.

Studenti fuori sede: novità introdotta da poco, possono votare nel proprio luogo di studio se hanno fatto richiesta entro il 5 maggio.

Il presidente di seggio consegna all’elettore la scheda di voto con i contrassegni delle liste che partecipano alla competizione elettorale. Ogni elettore può votare solo una lista tracciando una X sulla prescelta. Come detto si possono esprimere da una a tre preferenze. Se l’elettore segna la propria X su più contrassegni di lista, il voto è nullo. Le preferenze si esprimono con il nome e il cognome o solo con il cognome dei candidati scelti. Nel caso di candidati con lo stesso cognome, è necessario indicare il nome e il cognome e, laddove necessario, anche la data e il luogo di nascita. Per votare è fondamentale portare con sé un documento di riconoscimento valido e la propria tessera elettorale. Non sono previsti i voti per corrispondenza, online e per procura.