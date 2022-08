Elezioni 2022, il karaoke di Giorgia Meloni che canta “Io vagabondo” | VIDEO

Giorgia Meloni in versione spensierata è apparsa a Ceglie Messapica, in Puglia, dove si è lanciata in una serata karaoke al termine del tour elettorale nelle regione. La leader di Fratelli d’Italia ha intonato con trasporto la canzone dei Nomadi «Io Vagabondo» e altri grandi successi, da «O Sarracino» a «Vivo per lei». Lo show di Meloni si è svolto al temine della kermesse di Affaritaliani.it «La Piazza, il bene comune».

Video del Corriere