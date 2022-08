Elezioni 2022, conto alla rovescia per le liste: si chiude oggi alle 20

Ci siamo: è il giorno delle liste. Entro stasera alle ore 20 in Corte d’appello i vari partiti dovranno presentare le candidature per le elezioni del prossimo 25 settembre. Sono ore di fuoco con “acquisti” dell’ultimo minuto e delusioni cocenti. Il Pd ha deciso di candidare Ceccanti a Pisa: “Spero di essere all’altezza”. Strappo di Agenda Nazionale Civica: “Di Maio e Tabacci ci hanno usato”. Polemiche per Casellati in un collegio della Basilicata. Con Fratelli d’Italia Tremonti, Nordio, Terzi di Sant’Agata. A Bologna sarà sfida Casini-Sgarbi. Il Movimento 5 stelle candida la sottosegretaria Ilaria Fontana a Frosinone. Stefania e Bobo Craxi in Sicilia ma su fronti opposti. Italexit candida Carlotta Chiaraluce, esponente di Casapound, nel Lazio.

