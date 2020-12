El Pais elogia Mattarella: “Un presidente solo nella tempesta”

“Un presidente solo nella tempesta”: così il quotidiano spagnolo El Pais elogia in un articolo il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, mettendone in risalto “il ruolo chiave nei momenti più critici per l’Italia”.

In un articolo pubblicato lo scorso 27 dicembre, il quotidiano osserva che “nel bel mezzo del caos di un Parlamento frantumato, mentre il Paese affronta la sfida più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, rappresenta l’ultimo baluardo per uno Stato che, nonostante tutto, è sempre in piedi”.

L’autore dell’articolo, poi, ripercorre le tappe salienti del mandato di Mattarella che sin qui ha visto, tra le altre cose, quattro diversi governi “ed era quasi sul punto di formarne uno tecnico” ricordando anche che l’attuale legislatura è iniziata con un governo che aveva in maggioranza “un M5s contro l’Euro e una Lega contro l’Ue, filo cinesi gli uni e filo russi gli altri”, sottolineando come il presidente della Repubblica sia riuscito a “contenere questa deriva”.

El Pais ricorda che la corsa per l’elezione del prossimo Capo dello Stato è iniziata, ma anche che “sarà difficile individuare un nome che aggreghi consenso”.

Per questo motivo, secondo il quotidiano spagnolo, c’è chi punta a un Mattarella bis, così come accadde per Giorgio Napolitano, predecessore proprio di Mattarella.

Ipotesi esclusa dal Colle, secondo fonti vicine al presidente. Ecco perché, conclude il quotidiano, “sarà difficile trovare un successore all’altezza di una vera e propria riserva della Repubblica per occupare una postazione tanto silente quanto determinante come il Quirinale”.

