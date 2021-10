Draghi al Summit B20: “Grazie ai vaccini la fine della pandemia è in vista”

Il premier Mario Draghi è intervenuto in video collegamento al Business 20 (B20), il forum di dialogo ufficiale del G20 con la comunità imprenditoriale globale in corso a Roma. In collegamento anche la presidente della Bce Christine Lagarde e la Segretaria al Tesoro Usa Janet Louise Yellen.

Il presidente del Consiglio ha lanciato un messaggio incoraggiante: “Abbiamo somministrato più di 6 miliardi di dosi di vaccini in tutto il mondo. I nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti paesi e a darci la speranza che la sua fine sia finalmente in vista”. Per il premier Draghi, il rapido sviluppo dei vaccini efficaci contro il Covid-19 ha dimostrato come la cooperazione tra governi e imprese possa salvare vite umane. “Grazie all’ingegnosità del settore privato, i vaccini – ha detto Draghi – sono arrivati in tempi brevi, mentre normalmente ci vogliono circa dieci anni. I governi, da parte loro, hanno fornito generose sovvenzioni per finanziare il lavoro di laboratorio, le sperimentazioni cliniche e la produzione di vaccini”.

Riguardo la crisi climatica Mario Draghi ha auspicato che “imprese e governi collaborino per affrontare il cambiamento climatico. I paesi del G20 sono responsabili del 75% delle emissioni globali”, ha ricordato il premier. “La presidenza italiana del G20 – ha aggiunto – lavora per un impegno collettivo. Abbiamo bisogno di finanziamenti privati su larga scala, insieme a maggiori investimenti pubblici, per accelerare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio”. Per Mario Draghi le imprese sono al centro della transizione ecologica e perciò “dovranno cambiare la loro struttura produttiva, adattarsi alle nuove fonti di energia e i governi sono pronti a supportarle”.