Nel suo discorso programmatico al Senato, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato della necessità di modificare le politiche ambientali e come alcune di queste politiche potrebbero essere tra le cause della trasmissione del virus dagli animali all’uomo. Il premier ha citato Papa Francesco e le sue considerazioni sulle tragedie come “la risposta della terra al nostro maltrattamento”.

“Il riscaldamento del Pianeta ha effetti diretti sulle nostre vite e sulla nostra salute”, ha detto Draghi, “dall’inquinamento, alla fragilità idrogeologica, all’innalzamento del livello dei mari che potrebbe rendere ampie zone di alcune città litoranee non più abitabili”.

“Lo spazio che alcune megalopoli hanno sottratto alla natura potrebbe essere stata una delle cause della trasmissione del virus dagli animali all’uomo”, ha aggiunto il premier.

“Come ha detto Papa Francesco ‘le tragedie naturali sono la risposta della terra al nostro maltrattamento. E io penso che se chiedessi al Signore che cosa pensa, non credo mi direbbe che è una cosa buona: siamo stati noi a rovinare l’opera del Signore’”

