Draghi ora vuole cambiare strategia comunicativa: a Palazzo Chigi si cerca un social media manager

Fiducia in calo, ora Draghi cerca un social media manager

Mario Draghi sarebbe alla ricerca di un social media manager: la fiducia nei confronti del premier, infatti, è in calo e il presidente del Consiglio sarebbe intenzionato a rivedere la sua strategia comunicativa.

Secondo Il Fatto Quotidiano, la strategia del “comunicheremo solo se abbiamo qualcosa da dire” si è rivelata fino ad ora inefficace e anche il premier si sarebbe reso conto di non poter fare a meno della comunicazione sui social network.

L’intenzione, almeno nell’immediato, non sarebbe quella di aprire un profilo personale, ma di far crescere la pagina istituzionale di Palazzo Chigi così come avviene ad esempio negli Stati Uniti per il profilo della Casa Bianca.

La portavoce del premier Paola Ansuini, quindi, si sarebbe messa alla ricerca di un figura in grado di imprimere una svolta alla comunicazione social della presidenza del Consiglio.

Per il momento, però, il premier non avrebbe nessuna intenzione di cambiare il suo personale approccio comunicativo. Chi parla spesso con Draghi, infatti, sottolinea che il presidente del Consiglio ha sempre ribadito di non appartenere a nessun partito politico, motivo per cui non sarebbe intenzionato a “duellare” con i leader politici sui social.

I numeri sui social, però, deludono: ecco perché serve una strategia diversa. Se in tv i passaggi dedicati a Draghi sono stati ben superiori a quelli di tutti gli altri leader, l’ultima conferenza stampa del premier su Facebook è stata seguita da 202mila persone a fronte delle 300mila che mediamente otteneva l’ex premier Giuseppe Conte sempre sulla pagina istituzionale di Palazzo Chigi.

