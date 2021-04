Ecco cosa pensano gli italiani di Draghi: “Molto vicino a Forza Italia”. Il sondaggio

Secondo gli italiani Draghi è politicamente vicino a Forza Italia: il sondaggio

Mario Draghi è considerato dagli italiani politicamente vicino a Forza Italia: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall’istituto Winpoll per il quotidiano Il Sole 24 Ore.

Alla domanda “Secondo lei a quale partito è più vicino Mario Draghi?”, infatti, il 29% degli intervistati ha risposto “Forza Italia”.

Il 28 per cento ha risposto “A nessun partito”, mentre il 23% non ha saputo rispondere alla domanda. Il 18 per cento del campione ha optato per il Partito Democratico, mentre “Italia Viva di Renzi” è stata la risposta fornita dall’8% degli italiani.

Il 7 per cento ha risposto “Azione” di Carlo Calenda, mentre la Lega è stata scelta dal 6% degli intervistati. Chiudono il Movimento 5 Stelle al 2 per cento e Sinistra/Verdi e Fratelli d’Italia, entrambi all’1 per cento.

Nel sondaggio è stato anche chiesto agli italiani cosa pensassero della gestione dell’emergenza Covid da parte del governo Draghi.

Il 43 per cento degli intervistati ha risposto che è “ancora troppo presto per dare una valutazione”, mentre il 32% si dice convinto che “sta facendo più o meno quello che faceva il governo Conte”.

Per il 19% degli intervistati l’esecutivo Draghi “sta facendo meglio del governo Conte”, il 9 per cento non ha una opinione in merito, mentre per il 6% “sta facendo peggio del governo Conte”.

