Il Senato ha approvato il dl Sostegni con 207 voti favorevoli, 28 contrari e 5 astenuti. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera. Nel pomeriggio era arrivato l’ok della commissione Bilancio di Palazzo Madama al maxiemendamento al dl Sostegni, su cui il governo ha posto la fiducia.

Anche il Movimento 5 stelle ha dato il suo via libera, dopo che il governo ha assicurato l’impegno ad aprire un tavolo di confronto con tutte le forze politiche sui tre temi che, dietro richiesta della Ragioneria, al momento vengono stralciati. La norma sulla cessione del credito per le imprese 4.0, ha spiegato in Aula il capogruppo M5s, Ettore Licheri, “noi la ripresenteremo nel decreto Sostegni Due”.

