Home » Politica
Politica

Discorso di fine anno (2025) di Mattarella: il testo integrale, le parole

di Niccolò Di Francesco
Discorso di fine anno (2025) di Mattarella: il testo integrale, le parole

DISCORSO MATTARELLA TESTO INTEGRALE – Si è da poco concluso il tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella andato in scena nella serata di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025. Di seguito il testo integrale, tutte le parole pronunciate dal Capo dello Stato:

La storia del messaggio di fine anno

Il tradizionale messaggio di auguri da parte del Capo dello Stato si svolge, senza alcuna interruzione, dal 1949, quando fu pronunciato alla radio per la prima volta da Luigi Einaudi, secondo presidente della Repubblica italiana.

Fu lo stesso Einaudi, inoltre, a pronunciare, nel 1954, il primo messaggio trasmesso in diretta tv nell’anno della nascita della Rai. Einaudi, inoltre, detiene anche il record del discorso più breve della storia degli auguri presidenziali: 148 parole nel 1950, neanche tre minuti.

Il primato del discorso augurale più lungo, invece, spetta a Oscar Luigi Scalfaro nel 1997 con 4.912 parole pronunciate in poco meno di tre quarti d’ora. Quello di Mattarella di stasera sarà l’undicesimo discorso di fine anno da quanto è stato eletto presidente nel 2015, il quarto dalla sua rielezione avvenuta il 29 gennaio 2022.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
