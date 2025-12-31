Discorso Mattarella fine anno (2025) streaming e diretta tv: dove vederlo live
DISCORSO MATTARELLA STREAMING TV – Nella serata di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta dal Palazzo del Quirinale, a Roma, alle ore 20,30 viene trasmesso in diretta tv il tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che rivolgerà il suo personale messaggio di auguri a tutti gli italiani.
Si tratta del quarto messaggio del secondo mandato del Capo dello Stato, l’undicesimo da quando ricopre la carica di presidente della Repubblica dal 3 febbraio 2015. Ma dove si può vedere il discorso di fine anno di Sergio Mattarella in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sull’argomento.
In diretta tv
Come di consueto, il discorso di fine anno del presidente della Repubblica viene trasmesso a reti unificate, ad eccezione di Italia 1. Il messaggio del Capo dello Stato, dunque, potrà essere seguito su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Rete 4 e La7, oltre ai canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).
Discorso Mattarella fine anno (2025) streaming live
Il discorso di fine anno 2025 può essere seguito anche sul web via streaming. La diretta del messaggio, infatti, viene proposta anche sul canale YouTube del Quirinale. Un’altra soluzione, invece, è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme RaiPlay, MediasetPlay o al sito di SkyTg24.
La storia del messaggio di fine anno
Il tradizionale messaggio di auguri da parte del Capo dello Stato si svolge, senza alcuna interruzione, dal 1949, quando fu pronunciato alla radio per la prima volta da Luigi Einaudi, secondo presidente della Repubblica italiana.
Fu lo stesso Einaudi, inoltre, a pronunciare, nel 1954, il primo messaggio trasmesso in diretta tv nell’anno della nascita della Rai. Einaudi, inoltre, detiene anche il record del discorso più breve della storia degli auguri presidenziali: 148 parole nel 1950, neanche tre minuti.
Il primato del discorso augurale più lungo, invece, spetta a Oscar Luigi Scalfaro nel 1997 con 4.912 parole pronunciate in poco meno di tre quarti d’ora. Quello di Mattarella di stasera sarà l’undicesimo discorso di fine anno da quanto è stato eletto presidente nel 2015, il quarto dalla sua rielezione avvenuta il 29 gennaio 2022.