Quanto dura il discorso di Mattarella fine anno 2025: la durata

DISCORSO MATTARELLA 2025 DURATA – Oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta dal Palazzo del Quirinale, a Roma, alle ore 20,30, va in onda il tradizionale discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: ma quanto dura il consueto messaggio di auguri da parte del Capo dello Stato?

La durata del discorso di fine anno del presidente della Repubblica solitamente si aggira tra i 15 e i 20 minuti. Presumibilmente, dunque, il consueto messaggio di Sergio Mattarella dovrebbe terminare intorno alle ore 20,50.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quanto dura (la durata) il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Come di consueto, il discorso di fine anno del presidente della Repubblica viene trasmesso a reti unificate, ad eccezione di Italia 1. Il messaggio del Capo dello Stato, dunque, potrà essere seguito su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Rete 4 e La7, oltre ai canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Il discorso di fine anno 2025 può essere seguito anche sul web via streaming. La diretta del messaggio, infatti, viene proposta anche sul canale YouTube del Quirinale. Un’altra soluzione, invece, è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme RaiPlay, MediasetPlay o al sito di SkyTg24.

La storia del messaggio di fine anno

Il tradizionale messaggio di auguri da parte del Capo dello Stato si svolge, senza alcuna interruzione, dal 1949, quando fu pronunciato alla radio per la prima volta da Luigi Einaudi, secondo presidente della Repubblica italiana.

Fu lo stesso Einaudi, inoltre, a pronunciare, nel 1954, il primo messaggio trasmesso in diretta tv nell’anno della nascita della Rai. Einaudi, inoltre, detiene anche il record del discorso più breve della storia degli auguri presidenziali: 148 parole nel 1950, neanche tre minuti.

Il primato del discorso augurale più lungo, invece, spetta a Oscar Luigi Scalfaro nel 1997 con 4.912 parole pronunciate in poco meno di tre quarti d’ora. Quello di Mattarella di stasera sarà l’undicesimo discorso di fine anno da quanto è stato eletto presidente nel 2015, il quarto dalla sua rielezione avvenuta il 29 gennaio 2022.