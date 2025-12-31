Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:30
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Politica
Politica

Quanto dura il discorso di Mattarella fine anno 2025: la durata

Immagine di copertina
Credit: Ufficio Stampa Quirinale
di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Quanto dura il discorso di Mattarella fine anno 2025: la durata

DISCORSO MATTARELLA 2025 DURATA – Oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta dal Palazzo del Quirinale, a Roma, alle ore 20,30, va in onda il tradizionale discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: ma quanto dura il consueto messaggio di auguri da parte del Capo dello Stato?

La durata del discorso di fine anno del presidente della Repubblica solitamente si aggira tra i 15 e i 20 minuti. Presumibilmente, dunque, il consueto messaggio di Sergio Mattarella dovrebbe terminare intorno alle ore 20,50.

Non vi è, comunque, un limite prestabilito. Luigi Einaudi, ad esempio, che fu il primo presidente a pronunciare il suo discorso in diretta tv nel 1954, anno di nascita della Rai, detiene il record del discorso più breve della storia degli auguri presidenziali: 148 parole nel 1950, neanche tre minuti.

Il primato del discorso augurale più lungo, invece, spetta a Oscar Luigi Scalfaro nel 1997 con 4.912 parole pronunciate in poco meno di tre quarti d’ora.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quanto dura (la durata) il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Come di consueto, il discorso di fine anno del presidente della Repubblica viene trasmesso a reti unificate, ad eccezione di Italia 1. Il messaggio del Capo dello Stato, dunque, potrà essere seguito su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Rete 4 e La7, oltre ai canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Il discorso di fine anno 2025 può essere seguito anche sul web via streaming. La diretta del messaggio, infatti, viene proposta anche sul canale YouTube del Quirinale. Un’altra soluzione, invece, è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme RaiPlay, MediasetPlay o al sito di SkyTg24.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

La storia del messaggio di fine anno

Il tradizionale messaggio di auguri da parte del Capo dello Stato si svolge, senza alcuna interruzione, dal 1949, quando fu pronunciato alla radio per la prima volta da Luigi Einaudi, secondo presidente della Repubblica italiana.

Fu lo stesso Einaudi, inoltre, a pronunciare, nel 1954, il primo messaggio trasmesso in diretta tv nell’anno della nascita della Rai. Einaudi, inoltre, detiene anche il record del discorso più breve della storia degli auguri presidenziali: 148 parole nel 1950, neanche tre minuti.

Il primato del discorso augurale più lungo, invece, spetta a Oscar Luigi Scalfaro nel 1997 con 4.912 parole pronunciate in poco meno di tre quarti d’ora. Quello di Mattarella di stasera sarà l’undicesimo discorso di fine anno da quanto è stato eletto presidente nel 2015, il quarto dalla sua rielezione avvenuta il 29 gennaio 2022.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Politica / Discorso Mattarella fine anno (2025) streaming e diretta tv: dove vederlo live
Politica / A che ora inizia il discorso di fine anno (2025) di Mattarella: orario esatto
Politica / Famiglia nel bosco, Salvini: "Separarli a Natale è una violenza di Stato"
Ti potrebbe interessare
Politica / Discorso Mattarella fine anno (2025) streaming e diretta tv: dove vederlo live
Politica / A che ora inizia il discorso di fine anno (2025) di Mattarella: orario esatto
Politica / Famiglia nel bosco, Salvini: "Separarli a Natale è una violenza di Stato"
Politica / Barbara Berlusconi: “Io in politica? No. Pensare di entrarci solo per il cognome non ha senso”
Politica / Effetto Gaza: piazze piene, urne vuote. L’ultimo sondaggio di Youtrend spiega perché
Politica / Perché il 2026 sarà un anno spartiacque per il Governo Meloni
Politica / Il sottosegretario Barachini a TPI: “Le Big Tech usano gli articoli per fare profitti? Allora paghino i giornali”
Politica / Gasparri a TPI: “Basta col saccheggio digitale di Big Tech. Ma serve una norma Ue”
Politica / “Le Big Tech sono una minaccia per la democrazia”: intervista al prof. Juan De Martin
Cronaca / I bambini della famiglia nel bosco restano in comunità, gli attacchi di Salvini e Roccella ai giudici: “Vergogna”
Ricerca