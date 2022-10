Il discorso di Giorgia Meloni alla Camera streaming e diretta tv: dove vederlo LIVE

Oggi, martedì 25 ottobre 2022, a partire dalle ore 11 il neo presidente del Consiglio Giorgia Meloni terrà il suo discorso programmatico alla Camera per ottenere la fiducia. Poi dalle 17,30 e fino alle 19 si svolgeranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo. Infine, la ‘chiama’ avrà inizio dalle 19. L’esito del voto di fiducia è atteso intorno alle 20-20,30. Poi, domani, toccherà al Senato. Dove vedere il discorso di Giorgia Meloni alla Camera in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’importante intervento della premier si terrà, come detto, intorno alle ore 11 alla Camera. Il tutto sarà seguito LIVE da diverse televisioni nazionali. In primis dai Tg all news come Rai News 24, Sky Tg 24 e TG Com. Possibile poi qualche cambio di programmazione sui principali canali. In particolare Rai 1.

Discorso Meloni alla Camera streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite il canale YouTube della Camera, le piattaforme gratuite come RaiPlay.it, Mediaset Infinity e i siti come quello di Sky Tg 24 e Tg Com.

Ministri

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming il discorso programmatico di Giorgia Meloni alla Camera, ma quali sono i ministri del suo governo? Eccoli: