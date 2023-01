L’ex M5s Giarrusso entra nel Pd: “Sto con Bonaccini, all’Italia serve più sinistra”

Ex esponente del Movimento 5 Stelle ed ex “iena” del celebre programma di Italia 1, Dino Giarrusso ha annunciato oggi la “fine” del suo esodo politico: sul palco della convention milanese promossa dal governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha annunciato il suo ingresso nel Partito democratico, che a breve sceglierà il suo nuovo segretario e vede proprio in Bonaccini il principale candidato al ruolo di successore di Enrico Letta.

Per tutta la durata della kermesse è rimasto seduto in platea, finché tra lo stupore generale è stato chiamato sul palco. “Con grande gioia e orgoglio – ha spiegato Giarrusso – entro in una casa che esiste da tempo con rispetto per chi l’ha costruita e con umiltà. Credo che sia necessario un centrosinistra forte, credo nel progetto di rinascita che Bonaccini ha in mente”.

Pare scontato quindi il suo supporto al governatore nella corsa al Nazareno, a discapito dell’altra candidata più accreditata per contendergli la leadership, Elly Schlein.

Dal palco Giarrusso si è rivolto a suo ex partito, il Movimento 5 Stelle, provando a rilanciare l’alleanza scioltasi con la caduta del governo Draghi. “Non facciamo una battaglia a chi ha mezzo punto in più o meno – ha detto – ma uniamoci per poi fare passi avanti insieme”.

In passato l’ex M5S era stato particolarmente critico con i dem, e ne è consapevole: “Ora tireranno fuori le mie dichiarazioni, i meme di quando attaccavo il Pd ma non mi importa. Io credo nel progetto di Stefano Bonaccini, credo che serva all’Italia un centrosinistra forte, per questo sono qui. E ringrazio Bonaccini, che è un ottimo amministratore, una persona cresciuta a pane e politica, che proviene dal Pci nella regione storicamente meglio amministrata d’Italia”

La sua idea per il futuro del partito è che ci voglia “più sinistra”, perché “negli ultimi 20 anni il principale partito di centrosinistra voleva far dimenticare di esserlo”.