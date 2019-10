Virginia Saba festeggia il compleanno con Di Maio

Virginia Saba, la fidanzata del ministro degli Esteri Di Maio, racconta ai microfoni di Radio 1 come ha festeggiato il compleanno.

I festeggiamenti sono avvenuti ieri notte, perché oggi Di Maio sarebbe partito alla volta degli Stati Uniti insieme al presidente Sergio Mattarella.

“Ieri notte è arrivato tardi come sempre e mi ha fatto una bella sorpresa”, racconta Virginia Saba durante il programma “Un Giorno da Pecora”.

“Mi ha portato in un posto bellissimo, mi ha regalato un bel mazzo di rose e un bel ciondolo, una torta con una candela e mi ha cantato ‘Tanti auguri’. È stato perfetto”, dice ancora entusiasta.

E spiega di come il regalo più bello che Di Maio possa farle è un’ora di tempo libero.

E sull’inglese del fidanzato, che Saba ha sempre difeso, dice: “Continuano a dire che lui non conosce l’inglese, in realtà diventa logorroico quando parla in inglese. I primi giorni per riprendere un po’ l’allenamento lo parlava anche con me. Ha anche un bell’accento, giudicherete voi quando lo sentirete”, conclude.

