Di Maio legge un discorso in inglese e riceve i complimenti dell’ambasciatore Usa

Di Maio, discorso in inglese e complimenti

Complimenti per Luigi Di Maio per un discorso in inglese negli Usa. Oggi, 17 ottobre, il ministro degli Esteri ha partecipato all’ambasciata italiana a Washington ad un incontro intitolato ‘Un futuro comune: Stati Uniti e Italia’, organizzato dal Consiglio per le relazioni tra Italia e Usa. E dopo aver letto il suo intervento in inglese, ha ricevuto i complimenti dell’ambasciatore degli Stati Uniti a Roma Lewis Eisenberg.

“Il suo inglese è meglio del mio italiano”, ha detto il diplomatico. Ma apprezzamenti per il ministro Di Maio sono arrivati anche da Philip Reeker, assistente del segretario di stato Usa per l’Europa. “Volevo parlare in italiano ma dopo aver sentito il vostro ministro parlerò in inglese”, ha affermato.

Il ministro degli Esteri Di Maio firma lo stop all’export di armi verso la Turchia

“Di Maio non blocca le vendite di armi in corso verso la Turchia”: la denuncia di Rete Disarmo

Dazi, il ministro Di Maio agli Usa: “Evitiamo l’escalation”

Potrebbero interessarti Palazzotto (Leu) a TPI: "Italia ritiri il suo contingente per dare segnale a Turchia e Nato" Piazzapulita, inchiesta esclusiva sui troll della propaganda sovranista in Italia Sugar tax, Fioramonti chiede che i proventi vadano alla Scuola