Di Maio assume alla Farnesina gli esodati dello staff Raggi

Sarà pure Giuseppe Conte il presidente M5S, ma quando si tratta di trovare lavoro il ministro degli Esteri Luigi Di Maio non si batte. È successo con Paola Pisano (l’ex ministra col Conte2 imbarcata come consulente alla Farnesina) e più di recente con due ex membri dello staff di Virginia Raggi al Campidoglio. Di Maio ha assunto al ministero prima l’ex capo ufficio stampa Teodoro Fulgione (80mila euro annui in qualità di consigliere «per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano all’estero») e poi Elliott Wendy Anne (35mila euro per «creazione e produzione video»).

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui