Il deputato di Italia Viva Francesco Scoma passa alla Lega: l’annuncio di Salvini

Il deputato Francesco Scoma lascia il gruppo di Italia Viva e passa alla Lega. Lo rende noto il segretario regionale siciliano del partito di Salvini, Nino Minardo: “Nel dare il mio benvenuto all’onorevole Francesco Scoma nella Lega voglio rimarcare la linea del nostro partito di aprire le porte a donne e uomini capaci e volenterosi che condividano le nostre battaglie di buonsenso”, dice in una nota.

“Porte aperte a donne e uomini capaci e volenterosi, che condividono le battaglie di buonsenso della Lega al fianco dei siciliani e del resto degli italiani”, dice Matteo Salvini, segretario della Lega. “I prossimi mesi saranno impegnativi e ci vedranno in prima linea anche per difendere il diritto alla pensione contro chi sogna il ritorno alla Fornero, per bloccare nuove tasse e tagliare le bollette”, aggiunge.

Scoma, eletto alla Camera con Forza Italia, nel maggio 2020 era passato a Italia Viva. Era stato un esponente storico di Forza Italia in Sicilia, mister preferenze eletto 5 volte in azzurro raccogliendo circa 90mila voti in totale. Quando passò con Renzi disse che si trattava di “un gruppo giovane ed innovativo dove la parola d’ordine è partecipazione. Cosa che in Forza Italia non c’è più”.

La decisione di lasciare arriva dopo le frizioni anche con Italia Viva. Scoma si era candidato a sindaco di Palermo, ricevendo però lo stop dai vertici del partito fondato da Matteo Renzi.