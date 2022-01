Morto David Sassoli: la malattia che ha colpito il Presidente del Parlamento europeo

Qual è la malattia che ha colpito e ucciso il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli? Lo scorso 9 novembre l’ex giornalista e politico italiano aveva postato sui social un video in cui spiegava di aver contratto nello scorso settembre durante la plenaria a Strasburgo una “brutta” polmonite dovuta al batterio della legionella, con febbre “molto alta”. Niente Covid. Una malattia che lo ha portato ad essere ricoverato in ospedale nella città alsaziana. “Sono tornato in Italia per riprendermi, ma purtroppo ho avuto una ricaduta – le parole di Sassoli – questo episodio ha portato i medici a raccomandarmi una serie di esami e accertamenti, che sto facendo. I medici stanno ora lavorando perché io possa tornare al lavoro il più presto possibile. Non vedo l’ora di rivedervi presto in Parlamento”. Nelle scorse ore poi la notizia del ricovero all’ospedale di Aviano, in provincia di Pordenone, per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario.

Il sistema immunitario