Crisi di governo, Renzi e i senatori di Italia Viva non applaudono Conte | VIDEO

Matteo Renzi, Teresa Bellanova e i senatori di Italia Viva non hanno applaudito il premier Giuseppe Conte al termine del suo discorso in Senato, incentrato sulla crisi di governo aperta proprio dal partito guidato dall’ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd.

I componenti di Iv, infatti, sono rimasti impassibili, a dimostrazione, se ancora ce ne fosse bisogno, che la frattura tra le due componenti sembra ormai insanabile.

Durante il suo discorso, il premier Conte ha polemizzato in diverse occasioni con Italia Viva pur senza mai citare direttamente Matteo Renzi.

Conte, infatti, ha parlato di “crisi inspiegabile” per la quale lui stesso ha provato “disagio” e che “ha provocato sgomento nel Paese, che rischia di produrre danni alla nostra immagine”.

Poi la chiusura a una eventuale ricucitura con Iv: “Adesso bisogna voltar pagina, questo Paese merita un governo coeso dedito a tempo pieno a lavorare nell’interesse dei cittadini”. Ora c’è attesa per quello che dirà Renzi in Senato, il cui discorso è atteso intorno alle 15 di martedì 19 gennaio.

