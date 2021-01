Crisi di governo, le ultime notizie di oggi 29 gennaio

CRISI DI GOVERNO NEWS – Si chiude oggi il giro di consultazioni indetto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per venire a capo della crisi di governo aperta con le dimissioni del premier Giuseppe Conte. In serata il Capo dello Stato dovrebbe comunicare quale strada verrà intrapresa.

L’ipotesi di un reincarico a Conte ha perso quota nelle ultime ore, dopo che ieri il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha fatto trapelare la sua contrarietà. Renzi auspica un mandato esplorativo e il nome che si fa con insistenza è quello del pentastellato Roberto Fico, presidente della Camera.

La delegazione del M5S è attesa al Quirinale oggi (alle ore 17,00) – subito dopo quella del centrodestra (ore 16,00) – e finora il Movimento ha sempre ribadito di sostenere unicamente Conte. Stesso nome fatto ieri durante le consultazioni dal Partito democratico. Di seguito le ultime notizie di oggi, aggiornate in tempo reale.

CRISI DI GOVERNO: LE ULTIME NEWS | DIRETTA

ore 12.50 – Carfagna (FI): pronti a collaborare per intesa alta – “Il Presidente Mattarella saprà indicare la soluzione ideale alla crisi di governo. La nostra fiducia in lui e la disponibilità a collaborare a un’intesa alta per il bene del Paese non sono mancate e non mancheranno. Escluso il Conte ter, i partiti si assumano questa responsabilità”. Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

Ore 11.30 – Bonaccini (Pd): tifo per Conte Ter ma serve presto un governo – “Io che tifo perché nasca un Conte ter dico che serve un governo in ogni caso al più afferma il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ricordando l’incontro tra Regioni e il premier sul Recovery Plan saltato dopo le dimissioni dello stesso Conte. “Il Recovery Plan va presentato in Europa tra poco e non averlo discusso con Regioni e le parti sociali è un problema perché si rischia di sbagliare”. Senza un confronto con “le imprese e sindacati” rischi “di non centrare le priorità”, ha detto Bonaccini intervenuto all’assemblea dei delegati di Legacoop Emilia Romagna. “Se non ci sarà presto un governo del Paese noi rischiamo di perdere giorni e settimane decisive. Penso che questa crisi cade nel periodo peggiore”, ha ribadito il governatore ricordando, oltre alla necessità di definire il Recovery Plan anche l’emergenza sanitaria legata alla pandemia e “il piano vaccinale straordinario partito con tante aspettative ma che risente di rallentamenti”.

Ore 9.00 – Meloni: “Spero Colle sciolga Camere” – “Spero che alla fine il presidente della Repubblica decida di sciogliere le Camere. Sarebbe la cosa più veloce e utile al Paese”. Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni a Radio Anch’io su Rai Radio Uno.

Ore 07.00 – Orlando (Pd): “Non vedo aperture a un governo ‘Ursula’ o simili” – “Non mi pare che ci sia l’apertura ad un governo Ursula o altre formule simili, visto che Berlusconi ha deciso di andare da Mattarella insieme al centrodestra unito, e in politica i gesti contano. Per il Pd, il Conte Ter ci deve essere, perché è l’unico punto di equilibrio per questa maggioranza”. Lo dice Andrea Orlando (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

CRISI DI GOVERNO: COSA È SUCCESSO IERI

Ieri, giovedì 28 gennaio, è stato il secondo giorno di consultazioni al Quirinale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto le delegazioni dei Gruppi Misti di Camera e Senato, di Liberi e Uguali, Italia Viva e Partito democratico.

Uscito dall’incontro con il Capo dello Stato, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha dichiarato: “No alle elezioni, serve un governo, va bene anche un esecutivo politico. Negli ultimi 15 giorni Italia Viva è stata insultata, ci dicano se c’è un veto su di noi. Conte? Non è il momento di fare nomi, prima dobbiamo discutere di contenuti”.

Poco dopo, però, le agenzie di stampa hanno battuto un paio di lanci nei quali fonti di Italia Viva hanno fatto sapere che Renzi ha espresso al presidente Mattarella la sua contrarietà a un reincarico in questa fase a Giuseppe Conte, auspicando invece la strada del mandato esplorativo.

La frenata di Renzi sul nome di Conte è stata una doccia fredda per il premier dimissionario, ma anche per il Partito democratico, che nelle consultazioni con Mattarella ha invece indicato la propria preferenza per un reincarico a Conte.

Senza l’appoggio di Italia Viva, il premier dimissionario – che non è riuscito a mettere insieme la famosa pattuglia dei senatori “responsabili” – vedrebbe allontanarsi la prospettiva di un Governo Conte ter.

